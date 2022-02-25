Донецк, , 11:00 — REGNUM Многие украинские военнослужащие понимают бесперспективность сопротивления и сдаются, заявил 25 февраля глава Донецкой Луганской Республики Денис Пушилин.

Денис Пушилин Smdnr.ru

«Есть некие признаки, что ситуация меняется, связано это и с тем, что ряд военнослужащих, не националистов, я подчеркиваю, а именно военнослужащих, они все же понимают бесперспективность и желают сдаваться живыми и вернуться к своим семьям, они все же сдаются, они складывают оружие», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

Пушилин добавил, что со стороны России для украинские военнослужащих создаются все условия, оказывается медицинская поддержка, после окончания боевых действий они смогут отправиться к своим семьям.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее Пушилин заявил, что в состав Донецкой Народной Республики просятся территории Украины, которые находятся за пределами бывшей Донецкой области Украины.

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