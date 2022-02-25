Пушилин: многие военнослужащие Украины понимают ситуацию и сдаются
Донецк, 25 февраля, 2022, 11:00 — ИА Регнум. Многие украинские военнослужащие понимают бесперспективность сопротивления и сдаются, заявил 25 февраля глава Донецкой Луганской Республики Денис Пушилин.
Пушилин добавил, что со стороны России для украинские военнослужащих создаются все условия, оказывается медицинская поддержка, после окончания боевых действий они смогут отправиться к своим семьям.
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Как сообщало ИА REGNUM, ранее Пушилин заявил, что в состав Донецкой Народной Республики просятся территории Украины, которые находятся за пределами бывшей Донецкой области Украины.
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