Батецкий, Новгородская область, , 11:28 — REGNUM В Новгородской области возбуждено уголовное дело после гибели в пожаре в частном жилом доме пенсионера и его трехлетнего внука. Об этом 25 февраля сообщили в пресс-службе СУ СК по Новгородской области.

На месте сгоревшего дома найдены тела мужчины и его внука vnovgorod.sledcom.ru

Ранее ИА REGNUM сообщало, что пожар произошел 24 февраля в частном жилом доме в деревне Раджа Батецкого района Новгородской области. После тушения на месте спасателями были обнаружены тела 61-летнего мужчины и его трехлетнего внука.

«По данному факту следователем Новгородского межрайонного следственного отдела следственного управления СК РФ по Новгородской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам)», — отметили в ведомстве.

В настоящий момент назначена пожарно-техническая экспертиза для установления источника и причины возгорания. Для установления причин смерти назначены судмедэкспертизы.

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