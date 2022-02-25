Киев, , 10:57 — REGNUM С просьбой об оказании Украине помощи оборонного характера обратился к странам Бухарестской девятки (Болгария, Венгрия, Эстония, Литва, Латвия, Польша, Румыния, Словакия и Чехия) украинский президент Владимир Зеленский. Он написал об этом 25 февраля на своей странице в соцсети Twitter.

Зеленский Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Обратился к Бухарестской девятке по поводу оборонной помощи, санкций», — написал он в своем сообщении.

Также Зеленский попросил страны Бухарестской девятки создать вместе с Киевом антивоенную коалицию.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Франции Эммануэль Макрон передал российскому лидеру Владимиру Путину просьбу президента Украины Владимира Зеленского о переговорах.