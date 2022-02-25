Москва, , 10:57 — REGNUM В Госдуме внимательно следят за ценовой политикой продавцов на фоне спецоперации в ЛНР и ДНР и осуждают повышение цен из-за роста спроса ряда товаров.

«Следим за «логикой»: на фоне ажиотажного спроса цены выросли. Видимо, сами, как трава у дороги! К таким «ботаникам», выращивающим цены, надо применять самые жесткие меры», — отметил депутат Госдумы Алексей Журавлёв («Родина») в Facebook.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, крупный ретейлер бытовой техники и электроники DNS взвинтил цены на 30% на фоне роста спроса.

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