Варшава, 25 февраля, 2022, 10:56 — ИА Регнум. Президент Польши Анджей Дуда опубликовал на своей странице в Facebook видеообращение к народу республики, связанное с ситуацией на Украине, где Россия проводит спецоперацию.

Fakt.pl Анджей Дуда

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«Текущая ситуация в регионе требует от всех нас, особенно от политиков и СМИ, большой ответственности», — заявил Дуда во время своего обращения.

По словам главы польского государства, Варшава якобы является и будет являться «мишенью российской пропаганды и дезинформации».

Политик добавил, что «сегодня важно единство и общая, решительная позиция всего западного сообщества в отношении России».

Как сообщало ИА REGNUM, Россия начала специальную военную операцию, заявил в обращении к нации в четверг, 24 февраля, президент Владимир Путин. Целью операции, по словам российского лидера, выступает защита людей, которые восемь лет подвергаются издевательствам, геноциду киевского режима.

По сообщениям Минобороны России, данная операция не угрожает мирному населению Украины.