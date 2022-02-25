В Ростовской области встретят ещё 764 жителя ЛНР
Ростов-на-Дону, 25 февраля, 2022, 10:55 — ИА Регнум. В Ростовскую область в ближайшее время прибудут 764 жителя Луганской народной республики, сообщили ИА REGNUM в донском управлении МЧС России 25 февраля.
Пресс-служба правительства Нижегородской области
Прибытие жителей Донбасса в Нижний Новгород
В настоящее время в пути находятся два поезда с беженцами из Донбасса, следующие в Орловскую и Тульскую области. Запланирована отправка ещё двух составов в Калужскую и Новгородскую области.
ИА REGNUM сообщало, что в 96 пунктах временного размещения, развёрнутых в Ростовской области, приют нашли 6203 человека, эвакуированных из Донецкой и Луганской народных республик. Среди них — 3182 ребенка.