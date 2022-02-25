Казань, 25 февраля, 2022, 11:06 — ИА Регнум. В Татарии судебные приставы добились взыскания с местной жительницы уголовного штрафа в размере 2,3 млн рублей, назначенного за коррупционное преступление. Об этом сообщает пресс-служба УФССП по РТ.

Фото пресс-службы управления ФССП России Судебные приставы

Занимавшую высокую должность жительницу Казани суд признал виновной в получении крупной взятки и обязал в установленные сроки оплатить штраф. Судебные приставы уведомили об этом женщину и объяснили, что в случае неуплаты в срок, они обратятся в суд с представлением заменить наказание на более суровое вплоть до лишения свободы. После этого обвиняемая выплатила уголовный штраф в полном объеме, не дожидаясь истечения добровольного срока уплаты штрафа.

Как сообщало ИА REGNUM, в Татарии в 2021 году в четыре раза реже стали помещать подозреваемых в преступлениях под домашний арест.

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