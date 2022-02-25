Москва, , 10:54 — REGNUM В Москве следствие ходатайствует об избрании меры пресечения девушке 1999 года рождения, кинувшей в полицейских бутылку с зажигательной смесью. Об этом 25 февраля сообщает пресс-служба главного следственного управления Следственного комитета РФ по столице.

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Происшествие случилось вечером 24 февраля в центре Москвы. По данным СК, участница незаконной акции возле Пушкинской площади протеста кинула в сотрудников правоохранительных органов бутылку с зажигательной смесью.

Возбуждено и расследуется уголовное дело по ст. 318 УК РФ («Угроза применения насилия в отношении представителя власти»).

«В ходе допроса девушка признала вину частично, и пояснила, что изучила способ и самостоятельно изготовила зажигательную смесь», — рассказали в СК.

В пресс-службе отметили, что следствие выступит с ходатайством об избрании в отношении задержанной меры пресечения, связанной с лишением свободы.