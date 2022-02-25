Штат Калифорния, США, , 11:54 — REGNUM Американская группа OneRepublic представила клип на новую песню West Coast. Премьера видео состоялась на YouTube-канале коллектива 25 февраля.

OneRepublic Скриншот YouTube

Новый видеоролик демонстрирует путешествие участников группы по побережью Калифорнии (США). Примечательно, что в октябре 2021 года в том же штате проходил эксклюзивный онлайн-концерт OneRepublic.

Напомним, что OneRepublic начали свою творческую деятельность в 2002 году. В феврале 2022 года коллектив опубликовал концертный альбом под названием One Night In Malibu.

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