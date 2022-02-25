Штат Калифорния, США, 25 февраля, 2022, 11:54 — ИА Регнум. Американская группа OneRepublic представила клип на новую песню West Coast. Премьера видео состоялась на YouTube-канале коллектива 25 февраля.

Скриншот YouTube OneRepublic

Новый видеоролик демонстрирует путешествие участников группы по побережью Калифорнии (США). Примечательно, что в октябре 2021 года в том же штате проходил эксклюзивный онлайн-концерт OneRepublic.

Напомним, что OneRepublic начали свою творческую деятельность в 2002 году. В феврале 2022 года коллектив опубликовал концертный альбом под названием One Night In Malibu.