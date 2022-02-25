Москва, 25 февраля 2022, 10:53 — REGNUM Батальоны, составленные из радикалов, оказывают наиболее активное сопротивление силам ДНР. Об этом 25 февраля заявил глава ДНР Денис Пушилин на телеканале «Россия 24».
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«Как раз там, где подпираются националистами подразделения, там ситуация наиболее ожесточённая происходит», — заявил Пушилин.
«Здесь националисты — это территориальные батальоны и прочие оголтелые радикалы. Как раз они не сдаются в плен и они оказываются наиболее активное сопротивление. Что касается военнослужащих — они сдаются в плен», — подчеркнул он.