В Якутии создают региональную информационную систему здравоохранения
Якутск, 25 февраля, 2022, 11:04 — ИА Регнум. Предполагается, что через два года в Якутии запустят в работу специальную информсистему, которая обеспечит жителям республики онлайн-доступ к медицинским услугам. Положение о создании такой системы утвердили 25 февраля, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе региона.
Читайте также: Эксклюзив от Мишустина — кто разбогатеет на медицинской цифровизации?
Ожидается, что создание информсистемы повысит эффективность работы здравоохранения Якутии. Получить доступ ко всем услугам пациенты смогут в личном кабинете портала Госуслуг. Региональную систему интегрируют в единую федеральную. Такой порядок облегчит получение медуслуг при переезде.
Информационную систему начали вводить в Якутии с 2019 года в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Жителям региона доступны электронная запись на приём к врачу и вызов его на дом, подача заявки на онлайн-консультацию.
Как сообщало ИА REGNUM, правительство России присвоило коммерческой компании «Цифровые медицинские сервисы» статус единственного исполнителя по IT-тендерам Минздрава РФ. Речь идёт о миллиардах рублей.