Якутск, 25 февраля, 2022, 11:04 — ИА Регнум. Предполагается, что через два года в Якутии запустят в работу специальную информсистему, которая обеспечит жителям республики онлайн-доступ к медицинским услугам. Положение о создании такой системы утвердили 25 февраля, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе региона.

Запись на прием к врачу на портале Госуслуг

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Ожидается, что создание информсистемы повысит эффективность работы здравоохранения Якутии. Получить доступ ко всем услугам пациенты смогут в личном кабинете портала Госуслуг. Региональную систему интегрируют в единую федеральную. Такой порядок облегчит получение медуслуг при переезде.

«Это хранилище всех данных о состоянии здоровья человека, начиная с его рождения. В одной информационной системе можно будет отслеживать всю информацию и иметь доступ к ней вне зависимости от места нахождения, от рождения до смерти. Кроме того, информационная система освободит медицинских работников от ненужной рутинной работы по заполнению данных о пациентах», — отметила заместитель председателя правительства Якутии Ольга Балабкина.

Информационную систему начали вводить в Якутии с 2019 года в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Жителям региона доступны электронная запись на приём к врачу и вызов его на дом, подача заявки на онлайн-консультацию.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство России присвоило коммерческой компании «Цифровые медицинские сервисы» статус единственного исполнителя по IT-тендерам Минздрава РФ. Речь идёт о миллиардах рублей.