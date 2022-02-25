Ереван, 25 февраля, 2022, 10:52 — ИА Регнум. Вторая встреча по нормализации отношений Армении и Турции прошла 24 февраля в Вене. Об этом сообщает пресс-служба армянского МИД.

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Сообщается, что в переговорах участвовали спецпредставители Еревана и Анкары Рубен Рубинян и Сердар Кылыч. Официально заявляется, что итогом встреч стала окончательная нормализация отношений двух стран.

По данным МИД Армении, стороны обсудили шаги по достижению поставленной задачи. Они также подтвердили, что процесс начнется без предварительных условий.

Напомним, между Арменией и Турцией нет дипломатических отношений. С 1993 года Анкара закрыла со своей стороны турецко-армянскую границу в связи с конфликтом в Нагорном Карабахе. Анкара и в Ереван начали процесс нормализации отношений. Анкара требует от Еревана отказаться от признания геноцида армян в Турции и провести делимитацию армяно-азербайджанской границы.