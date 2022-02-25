Джакарта, , 10:51 — REGNUM Посольство Российской Федерации в Индонезии призвало российских граждан сохранять спокойствие и следовать указаниям экстренных служб и местных властей. Об этом посольство России написало в своем официальном аккаунте в Telegram.

Российское посольство. Джакарта Chris Woodrich

«Сохраняйте спокойствие и следуйте указаниям экстренных служб и местных властей», — говорится в заявлении посольства.

По данным агентства метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии, угроза возникновения цунами отсутствует.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате землетрясения магнитудой 6,2 в Индонезии погибли два человека, ещё 20 получили ранения.

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