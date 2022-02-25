Ростов-на-Дону, , 10:51 — REGNUM Российские регионы в пунктах временного размещения предоставили кров 17,5 тыс. беженцев из Донбасса. Такие данные были приведены 25 февраля на заседании оперативного штаба под руководством врио главы МЧС России Александра Чуприяна.

Пункт приёма беженцев из Донбасса Https://www.volgograd.ru

В настоящее время на территории 15 субъектов России задействовано 232 пункта временного размещения, где нашли приют около 17,5 тыс. мирных граждан Донецкой и Луганской народных республик.

Всего к приёму граждан подготовлено 678 ПВР на территории 49 субъектов России, где смогут поселиться более 60 тыс. человек.