Ростов-на-Дону, 25 февраля, 2022, 10:51 — ИА Регнум. Российские регионы в пунктах временного размещения предоставили кров 17,5 тыс. беженцев из Донбасса. Такие данные были приведены 25 февраля на заседании оперативного штаба под руководством врио главы МЧС России Александра Чуприяна.

Https://www.volgograd.ru Пункт приёма беженцев из Донбасса

В настоящее время на территории 15 субъектов России задействовано 232 пункта временного размещения, где нашли приют около 17,5 тыс. мирных граждан Донецкой и Луганской народных республик.

Всего к приёму граждан подготовлено 678 ПВР на территории 49 субъектов России, где смогут поселиться более 60 тыс. человек.