Уфа, 25 февраля, 2022, 10:51 — ИА Регнум. Три схода снега с крыш зданий на автомобили произошло за минувшие сутки в Уфе. Об этом 25 февраля сообщает пресс-служба городского управления гражданской защиты.

Дарья Драй ИА REGNUM Сосульки

Инциденты произошли в Октябрьском и Советском районах. К счастью пострадавших нет. В результате повреждения получили автомобили «Хундай», «Опель» и «Мицубиши».

Спасатели рекомендуют жителям соблюдать меры безопасности: не рекомендуется проходить мимо зданий, где на краях кровли имеются снежные скопления или образовались сосульки.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии в снежный плен попали девять рыбаков на четырех автомобилях.