Кемерово, 25 февраля, 2022, 10:51 — ИА Регнум. Экс-министр здравоохранения Кемеровской области, который уволился по собственному желанию в конце 2021 года, Михаил Малин возглавил новокузнецкий медицинский центр «Медика». На сайте учреждения он уже значится в должности генерального директора, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Orenburg-gov.ru Назначение

«Кандидат медицинских наук по специальности «Лучевая диагностика», врач высшей категории по специальности «Организация здравоохранения и общественное здоровье», — говорится в биографии.

Напомним, что об уходе Малина с поста министра стало известно в декабре 2021 года. Тогда причины его ухода не назывались.