Ташкент, , 10:49 — REGNUM В Узбекистане в Национальном научно-исследовательском институте возобновляемых источников энергии осуществляется подготовка технико-экономического обоснования внедрения солнечных фотоэлектрических систем в центральную электрическую сеть. Об этом 25 февраля говорится в поступившем в ИА REGNUM сообщении минэнерго Узбекистана.

Солнечные батареи (сс) American Public Power Association

«Проект предусматривает разработку конкретных решений, технико-экономических обоснований и критериев безопасной эксплуатации фотоэлектрических систем в регионах страны с учетом климатических условий», — говорится в сообщении.

Предусмотрено, что фотоэлектрические системы будут способны использоваться во всех отраслях экономики, в жилых районах, частных и государственных предприятиях, подключенных к общей сети.

«Преимущество заключается в том, что электроэнергия, вырабатываемая фотогальваникой, передается в сеть с минимальными потерями. Будут разработаны рекомендации по подключению фотоэлектрических систем к сети и тарифным механизмам с учетом климатических условий регионов», — говорится в сообщении.