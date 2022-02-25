Оренбург, , 10:48 — REGNUM Разговоры об исчезновении троллейбусов с улиц Оренбурга являются преждевременными. Об этом в программе «Телевышка» ГТРК «Оренбург» заявил и.о. главы города Сергей Салмин.

По его словам, такой неэффективный вид транспорта, как троллейбусы, пока остается работать. Основные убытки муниципальному казенному предприятию приносят расходы на содержание контактных сетей и оплату электроэнергии. Кроме того, троллейбусный парк сильно изношен. На обновление подвижного состава требуются колоссальные средства. Стоимость одного троллейбуса составляет примерно 30 млн рублей. Для рентабельной работы троллейбусного парка стоимость проезда должна составлять не менее 78 рублей.

«Сегодня многие города делают ставку на электробусы — они более маневренные, бесшумные и экологичные. Этот вид транспорта, например, активно использует Москва. Но троллейбусы являются символом эпохи, своего рода визитной карточкой Оренбурга, которую хотелось бы сохранить. Да и демонтировать контактную сеть на всей территории города одновременно слишком затратно. Поэтому сейчас говорить о том, что троллейбусы в Оренбурге исчезнут совсем, не стоит», — сказал Салмин.

Напомним, в 2020 году в Оренбурге ликвидировали троллейбусный маршрут № 6. В рамках ремонта на ул. Комсомольской демонтировали контактную сеть и не вернули ее. На смену троллейбусам пришли автобусы. Экс-мэр Владимир Ильиных отмечал, что провода портят вид исторического центра.