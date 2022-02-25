Москва, , 10:47 — REGNUM Москва заняла пятое место в международном рейтинге городов-лидеров повестки Urban Health. Данные опубликованы в аналитическом издании «Здоровье мегаполиса», сообщили в Стройкомплексе.

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Первые места в рейтинге Urban Health заняли такие мегаполисы как Сингапур, Лондон, Нью-Йорк и Токио. При этом Москва опередила Берлин, Сеул, Шанхай и Чикаго.

Аналитическое издание «Здоровье мегаполиса. Международный рейтинг городов-лидеров повестки Urban Health» состоит из семи разделов. В них рассматриваются лучшие подходы мегаполисов мира в повышении здоровья горожан.

ИА REGNUM сообщало, власти Москвы для здоровья и комфортного проживания горожан внедряют уникальные проекты по стандартам Urban Health.

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