Ташкент, 25 февраля, 2022, 10:45 — ИА Регнум. В Узбекистане в Национальном научно-исследовательском институте возобновляемых источников энергии планируют мелкосерийное производство метеостанций для измерения солнечной радиации, скорости и направления ветра, температуры воздуха, осадков. Об этом говорится в поступившем в ИА REGNUM сообщении минэнерго Узбекистана.

Пакко Узбекистан

Сообщается, что в проект, который будет совместно реализован министерством энергетики и Узгидрометом, планируется вовлечь высшие учебные заведения, промышленные предприятия, а также фермерские хозяйства и другие виды предпринимательства.

«Это позволит строить в стране солнечные и ветряные станции на основе базы данных, полученной на метеостанциях, тем самым точнее прогнозируя метрологические изменения, обеспечивая максимальную эффективность работы ФЭС и ВЭС», — говорится в сообщении.