Курган, 25 февраля, 2022, 10:44 — ИА Регнум. В Курганской области суд оштрафовал региональный департамент строительства на 100 тыс. рублей. Об этом сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

На мосту

Прокурорская проверка безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта в Курганской области установила, что путепроводы, пересекающие железнодорожные пути в Шумихе, Лебяжьем, Макушино, имеют дефекты и неисправности, влияющие на конструктивные и другие характеристики надёжности и безопасности сооружений. Руководителю департамента строительства внесено представление, которое удовлетворено.

Ведомство оштрафовано судом по ч.1 ст.14.43 КоАП РФ («Нарушение требований технических регламентов») на 100 тыс. рублей.