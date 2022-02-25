Южно-Сахалинск, 25 февраля, 2022, 10:41 — ИА Регнум. На Сахалине к 16:20 местного времени 25 февраля в районе села Стародубское с дрейфующей в море льдины удалось перевезти на берег 71 человека, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном управлении МЧС.

Рыбак на льду

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Спасатели перевезли на берег на «Хивусе» 21 рыбака. Ещё 10 человек доставили на сушу на лодке. В спасательной операции также были задействованы два плавсредства администрации района, которые перевезли 40 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в районе села Стародубское на Сахалине полсотни рыбаков уносило 25 февраля на льдине в море.