Москва, 25 февраля 2022, 10:40 — REGNUM Следственный комитет России просит суд арестовать девушку, которая бросила коктейль Молотова в полицейских на несогласованной акции в Москве. Об этом 25 февраля сообщила помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова.
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 318 УК (угроза применения насилия в отношении представителя власти).
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в полиции предостерегли граждан от участия в незаконных акциях и проинформировали, что в случае попыток их проведения организаторы и участники будут привлечены к ответственности.
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