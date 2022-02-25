Москва, , 10:40 — REGNUM Следственный комитет России просит суд арестовать девушку, которая бросила коктейль Молотова в полицейских на несогласованной акции в Москве. Об этом 25 февраля сообщила помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова.

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«По данным следствия, вечером 24 февраля 2022 года подозреваемая, участвовавшая в несанкционированном мероприятии в центре Москвы, вблизи Пушкинской площади, кинула в сотрудников правоохранительных органов бутылку с зажигательной смесью», — сказала она.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 318 УК (угроза применения насилия в отношении представителя власти).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в полиции предостерегли граждан от участия в незаконных акциях и проинформировали, что в случае попыток их проведения организаторы и участники будут привлечены к ответственности.

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