Москва, 25 февраля, 2022, 10:40 — ИА Регнум. Предложение лидера СРЗП, депутата Госдумы Сергея Миронова ввести в РФ мораторий на вывоз золота — это вполне разумная мера. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 25 февраля заявил доцент кафедры информатики РЭУ им. Г.В. Плеханова Александр Тимофеев.

Золото

«Мораторий — вполне разумная мера. Золото традиционно воспринимается как гарант стабильности в период неопределенности и высокой волатильности курсов валют. Хороший запас валюты обеспечивает крепость рубля. Также золото используют с электроникой, и оно необходимо для развития отрасли. В ближайшем будущем золото точно будет дорожать, — сказал Тимофеев. — Апрельские фьючерсы на золото подросли на бирже Comex на 3,3% до $1973,7 за унцию, а с января оно выросло в цене на 7,7%. Сейчас на международных рынках и в политике превалируют эмоции. Золото может послужить защитным инструментом в международной геополитике».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Миронов заявил о необходимости ввести мораторий на экспорт золота.