Таллин, , 10:39 — REGNUM Трансляцию ряда российских и одного белорусского телеканалов запретил на территории Эстонии департамент защиты прав потребителей и технического надзора (TTJA) этой страны. Об этом 25 февраля заявил глава указанного департамента Каур Каяк, его слова приводит Sputnik Meedia.

Эстония © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Специальная военная операция России по защите Донбасса — трансляция»

«Все поставщики телевизионных услуг в Эстонии должны с пятницы остановить трансляцию следующих телеканалов: «РТР Планета», «НТВ Мир», «НТВ Мир Балтия», «Беларусь 24», «Россия 24» и TV Centre International по причине передачи ими запрещенной информации», — сказал он.

Также Каяк отметил, что департамент наблюдал за деятельностью российских каналов в течение нескольких недель и пришел к выводу, что они якобы занимаются «информационной операцией и военной пропагандой».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что при обстреле украинскими боевиками Горловки в Донецкой Народной Республике (ДНР) один из снарядов попал в здание школы.