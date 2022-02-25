Симферополь, , 10:39 — REGNUM Ряд крымских санаториев и отелей предложили гостям продлить проживание на специальных условиях — по себестоимости либо за 50% от цены, сообщили в пресс-службе Минкурортов Республики Крым.

Крым Марина Каширская © ИА REGNUM

Некоторые из гостиниц также отменили штрафы за аннуляцию бронирования, перенос бронирований на весну осуществляется с сохранением стоимости за номер, также предложены специальные условия на продление проживания. Кроме того, крымские средства размещения организовывают бесплатные трансферы в Краснодар.

Также принято решение о включении дополнительных купейных вагонов в состав поезда сообщением Симферополь — Москва отправлением 25 февраля. Также дополнительно в ближайшее время откроется продажа в три двухэтажных вагона поезда 27/28 Симферополь — Москва, отправлением с 27 февраля по 13 марта включительно.

Как сообщало ИА REGNUM, с 24 февраля до 2 марта Росавиация ввела запрет на работу ряда аэропортов на Юге России, под ограничения попал и аэропорт Симферополя. Выехать из Крыма можно автобусами и железнодорожным транспортом.