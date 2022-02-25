Ташкент, 25 февраля, 2022, 10:38 — ИА Регнум. В Узбекистане в рамках развития «зеленой экономики» разрабатывается ряд инновационных проектов, в том числе проект по созданию и разработке скоростных зарядных устройств для электромобилей на основе использования солнечной энергии.

Tony Hisgett Электромобиль

Об этом говорится в поступившем в ИА REGNUM сообщении минэнерго Узбекистана.

«В частности, при технической поддержке китайской компании … выделено 20 электромобилей, на базе которых будут проводиться научные исследования», — говорится в сообщении.

Это связано с тем, отметили в ведомстве, что электромобили являются неотъемлемой частью «зеленой» экономики, и, в частности, развития «зеленой» энергетики.

Цель проекта является разработка с учетом климатических условий Узбекистана для внедрения во всех регионах устройств по быстрой зарядке электромобилей, которые будут работать параллельно с местной электросетью, через солнечные фотоэлектрические станции с системой накопления энергии.

«В результате каждая установленная в стране такая система будет вырабатывать 32 тысячи кВт⋅ч электроэнергии в год, что рассчитано на зарядку 950 электромобилей, а кроме того, экономить 11,2 тысячи кубометров природного газа и предотвращать выброс в атмосферу 19,8 тонны вредных веществ», — говорится в сообщении.