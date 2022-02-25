Альметьевск, Татарстан, 25 февраля, 2022, 11:04 — ИА Регнум. Жителю города Альметьевска телефонные мошенники предложили работу. С помощью полученного удаленного доступа к его смартфону злоумышленники оформили кредит в размере более 2 млн рублей. Пострадавший обратился в полицию, сообщает пресс-служба МВД по РТ.

Смартфон

На телефон заявителя позвонила незнакомка и предложила удаленную работу. После положительного ответа поступил звонок от мужчины, который пояснил, что часть заработка придется возвращать. Далее по видеосвязи звонивший убедил пострадавшего установить на смартфон программу и войти в онлайн-приложение банка. Вскоре пришло сообщение о том, что в случае отказа от сотрудничества необходимо отменить резервное копирование по промокоду. Также указывалось о ежемесячном списании за обслуживание торгового счета 5456 рублей, а при отрицательном балансе начисляются штрафы в размере 13% от общей суммы платежа. Мужчина стал отказываться от такой подработки и попросил отменить резервное копирование. На следующий день ему позвонили и предложили помощь в оформлении отказа. Получив удаленный доступ к смартфону заявителя, злоумышленник оформил три кредита и перевел все деньги на различные счета. Позже мужчина понял, что его обманули и обратился в полицию. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

Ранее ИА REGNUM сообщало, жительница Татарии на протяжении 11 дней принимала звонки от «сотрудников службы безопасности банка», которые убеждали в несанкционированном снятии денег с ее банковской карты. Каждый раз аферисты предлагали перевести сбережения на специально открытый для нее «резервный счет».

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