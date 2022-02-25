Москва, , 10:37 — REGNUM Как показывает практика, продолжительность периода повышенного спроса на иностранную валюту не бывает очень велика. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 25 февраля заявила доцент кафедры статистики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Лебединская. Так она прокомментировала соответствующие данные российских банков.

Доллар — евро

«Продолжительность периода повышенного спроса на иностранную валюту будет зависеть от геополитической обстановки, — сказала Лебединская. — Как показывает опыт предыдущих скачков волатильности, продолжительность такого периода не так и велика. Источник волатильности — узкая денежная база, объем которой на 11 февраля по данным ЦБ РФ составлял 14 417,3 млрд рублей, максимальное значение за 2022 год. На 1 января 2022 года в обращении находилось 14 091,2 млрд рублей наличных денег, что на 4,88% больше, чем годом ранее. И это с учетом того, что огромные средства ранее были вовлечены в ипотечные программы и автокредитование, и возможностей для подобных маневров у жителей РФ остается не так уж и много».

Как отметила Лебединская, к 1 февраля банки накопили в кассах 15,8 млрд долларов наличной валюты — рекорд с 2014 года.

«Этих денег должно хватить на то, чтобы пережить наиболее острый период», — полагает экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть версия, что в случае укрепления инфляционных процессов жители РФ могут вернуться к стратегии сбережения в иностранной валюте, которая будет подогревать спрос на доллары и евро.

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