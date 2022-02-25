Москва, , 10:35 — REGNUM Минобрнауки запустило работу круглосуточной горячей линии для оказания психологической помощи студентам и беженцам из ДНР и ЛНР. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

Оператор Горячей линии Vasherukodelie.ru

«Министерством науки и высшего образования Российской Федерации организована круглосуточная горячая линия по оказанию психологической помощи студенческой молодежи. Получить помощь психологов могут студенты, в том числе иностранные граждане, а также лица, прибывающие из ДНР и ЛНР», — говорится в сообщении.

Все указанные категории граждан могут обратиться на горячую линию за психологической помощью по телефону: 8−800−222−55−71.

В Минпросвещения также открыли круглосуточную горячую линию по оказанию психологической помощи для детей и взрослых на базе ресурсного центра Московского государственного психолого-педагогического университета. Детский телефон доверия МГППУ: 8−495−624−60−01. Консультирование родителей: 8−800−600−31−14.