Курск, , 10:35 — REGNUM В Курске 25 февраля состоялся забег в рамках акции «Своих не бросаем» в поддержку жителей Донецкой и Луганской народных республик. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областной администрации.

Курский губернатор Роман Старовойт Дарья Антонова © ИА REGNUM

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На старт вышли профессиональные спортсмены и любители спорта, в числе которых был губернатор Курской области Роман Старовойт. Глава региона вместе со всеми пробежал дистанцию в три километра.

26 и 27 февраля такие забеги пройдут в районных центрах Курской области, за исключением приграничных.

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