Сеул, 25 февраля, 2022, 10:34 — ИА Регнум. Банк Кореи инвестировал часть валютных резервов страны в Азиатский фонд зелёных облигаций, созданный Банком международных расчётов (БМР). Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей банка.

Me Здание Банка Кореи в Сеуле

Сумма инвестиций не уточняется.

Зелёные облигации предназначены для сбора средств на поддержку экологических проектов.

В Банке Кореи отметили, что участие в фонде призвано объединить глобальные усилия по борьбе с изменением климата и помочь развитию рынка зелёных облигаций в Азии.

По состоянию на конец января валютные резервы Южной Кореи составили $461,5 млрд, что на $1,6 млрд меньше, чем в декабре 2020 года.

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