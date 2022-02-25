Новосибирск, , 10:36 — REGNUM В Новосибирской области прорабатываются все меры для приёма и пребывания беженцев Донбасса. Об этом в ходе брифинга сегодня, 25 февраля, заявил вице-губернатор Сергей Нелюбов.

Пункт приёма беженцев из Донбасса Https://www.volgograd.ru

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Он уточнил, что уже разработан алгоритм взаимодействия всех структур и ведомств, участвующих в этом процессе.

Отмечается, что сейчас регион готов принять 1200 беженцев Донбасса.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Новосибирской области собирают гуманитарную помощь для жителей Донбасса.