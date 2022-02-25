Санкт-Петербург, , 10:40 — REGNUM Семья петербуржца, умершего после попадания в яму с кипятком в Петербурге, получит 2 млн рублей компенсации. Об этом 25 февраля ИА REGNUM сообщили в пресс-службе АО «Теплосеть Санкт-Петербурга».

Машина в яме с кипятком Пресс-служба прокуратуры СПб

Напомним, ЧП произошло в ночь на 22 февраля на перекрестке улицы Лени Голикова и проспекта Ветеранов. Машина с водителем провалилась в промоину с кипятком, в результате чего тяжело пострадал 63-летний мужчина. Спустя три дня он скончался в больнице. По данному факту прокуратура ведёт проверку.

Теплоэнергетики выразили глубочайшие соболезнования родственникам и близким горожанина и сообщили, что проводят работу по оказанию всей необходимой помощи, в том числе по страховому возмещению вреда.

«Родственникам будет произведена выплата страхового возмещения, в частности 2 млн рублей в связи со смертью потерпевшего», — добавили в «Теплосети».

Помимо этого, «Теплосеть Санкт-Петербурга» готова компенсировать затраченные семьей потерпевшего средства сверх выплат страхового возмещения.

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