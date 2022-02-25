Киев, 25 февраля, 2022, 10:34 — ИА Регнум. Украинская студия Mauris выступила с заявлением о ситуации в стране. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 25 февраля сообщили сами разработчики.

Флаг Украины

«Мы очень хотим спокойно жить в своей стране, делать игры и строить планы на будущее. У нас нет агрессии и желания с кем-то в чем-то соперничать. Мы добровольно отказались от ядерного оружия в обмен на заверение РФ всеми силами поддерживать суверенитет нашей страны и теперь вынуждены защищать свою независимость.

Сегодня наша украинская часть команды была вынуждена вместо разработки игры думать о безопасности своих родных и близких. Все в постоянном напряжении, и это еще не прошло даже суток с момента первой бомбежки наших городов. Мы не знаем, когда сможем восстановить нормальный рабочий график студии, но будем надеяться, что найдется сила, способная заставить покинуть оккупационные войска территорию Украины», — говорится в заявлении студии Mauris.

Напомним, что сейчас Mauris разрабатывает приключенческую видеоигру Corsairs Legacy, посвящённую эпохе пиратства. Точная дата релиза проекта пока неизвестна.