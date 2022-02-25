Москва, , 10:32 — REGNUM Тот факт, что на российском рынке жилья выросла доля объявлений с валютным прайсом, объясняется стремлением их владельцев не потерять деньги в условиях колебаний курса валют. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 25 февраля заявила доцент кафедры финансового менеджмента РЭУ им. Г. В. Плеханова Мария Ермилова.

Недвижимость Анна Рыжкова © ИА REGNUM

«Курс валют неумолимо растёт в связи с геополитической ситуацией, и указание цен именно в валютном выражении даёт возможность владельцам больше заработать и при ослаблении рубля не потерять в реальном выражении свои деньги, — сказала Ермилова. — В перспективе все зависит от изменения курса. ЦБ ввёл ряд мер по стабилизации ситуации, в том числе валютные интервенции. Надежда остаётся на стабилизацию ситуации с геополитикой. И тогда в дальнейшем мы будем наблюдать несущественный рост доли квартир с валютным прайсом в пределах средних месячных значений».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в последнее время в РФ усилилась тенденция выставлять цены на продаваемую недвижимость в иностранной валюте.

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