Москва, 25 февраля, 2022, 10:32 — ИА Регнум. Тот факт, что на российском рынке жилья выросла доля объявлений с валютным прайсом, объясняется стремлением их владельцев не потерять деньги в условиях колебаний курса валют. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 25 февраля заявила доцент кафедры финансового менеджмента РЭУ им. Г. В. Плеханова Мария Ермилова.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Недвижимость

«Курс валют неумолимо растёт в связи с геополитической ситуацией, и указание цен именно в валютном выражении даёт возможность владельцам больше заработать и при ослаблении рубля не потерять в реальном выражении свои деньги, — сказала Ермилова. — В перспективе все зависит от изменения курса. ЦБ ввёл ряд мер по стабилизации ситуации, в том числе валютные интервенции. Надежда остаётся на стабилизацию ситуации с геополитикой. И тогда в дальнейшем мы будем наблюдать несущественный рост доли квартир с валютным прайсом в пределах средних месячных значений».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в последнее время в РФ усилилась тенденция выставлять цены на продаваемую недвижимость в иностранной валюте.