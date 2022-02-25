Чебоксары, 25 февраля 2022, 10:32 — REGNUM В Чувашии готовы принять эвакуированных жителей Донецкой и Луганской народных республик. Первоначально планировалось прибытие 300 человек, в настоящее время речь идёт о 600 граждан. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил 25 февраля глава Чувашии Олег Николаев.
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Отвечая на вопрос о размещении беженцев из Донбасса, руководитель республики подтвердил, что «мы ожидали и ожидаем поезд» с эвакуированными гражданами.
По его словам, в настоящее время речь идёт о размещении 600 человек:
Глава Чувашии также сообщил, что республика готова оказать всю необходимую помощь беженцам: помимо мест временного размещения и организации питания, решены вопросы оказания медицинской помощи, миграционного учёта, созданию условий для обучения детей.
Он попросил собрать информацию о добровольцах, которые готовы помогать беженцам, а в Чебоксарах — организовать круглосуточный приём благотворительной помощи и обеспечение складскими помещениями.