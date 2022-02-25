Джакарта, 25 февраля 2022, 10:32 — REGNUM Министерство религии Индонезии подтвердило, что индонезийская вакцина от коронавируса признана соответствующей стандарту «Халяль», сообщает CNN Indonesia.
Сертификат был выдан агентством по обеспечению качества халяльной продукции министерства религии Индонезии.
Министерство поддерживает усилия по разработке индонезийской вакцины компанией PT Biotis Pharmaceuticals Indonesia. Этот шаг поможет Индонезии достичь независимости в обеспечении страны вакциной от COVID-19.
Как сообщало ИА REGNUM, министерство иностранных дел Индонезии попросило индонезийских граждан, проживающих на Украине, быть бдительными.
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