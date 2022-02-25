Джакарта, 25 февраля, 2022, 10:32 — ИА Регнум. Министерство религии Индонезии подтвердило, что индонезийская вакцина от коронавируса признана соответствующей стандарту «Халяль», сообщает CNN Indonesia.

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Сертификат был выдан агентством по обеспечению качества халяльной продукции министерства религии Индонезии.

Министерство поддерживает усилия по разработке индонезийской вакцины компанией PT Biotis Pharmaceuticals Indonesia. Этот шаг поможет Индонезии достичь независимости в обеспечении страны вакциной от COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, министерство иностранных дел Индонезии попросило индонезийских граждан, проживающих на Украине, быть бдительными.