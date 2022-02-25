Москва, , 10:39 — REGNUM Более 120 тыс. человек прибыли в Россию из Донбасса, сообщил секретарь генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак 25 февраля на селекторном совещании с региональными отделениями.

Встреча беженцев из Донбасса в Пензе Pnzreg.ru

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По его словам, к помощи населению Донецкой и Луганской Народных республик подключилась буквально вся страна. Пункты временного размещения действуют в 15 российских регионах.

«На сегодняшний день через границу уже перешло более 120 тысяч человек», — сказал Турчак и уточнил, что более половины прибывших — дети.

Как сообщало ИА REGNUM, главы ДНР и ЛНР 18 февраля заявили о необходимости эвакуировать жителей на территорию России. Президент РФ Владимир Путин поручил организовать приём беженцев.

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