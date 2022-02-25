Уфа, , 10:32 — REGNUM Девять рыбаков на четырех автомобилях попали с снежный плен на автодороге в Башкирии. Об этом 25 февраля сообщает пресс-служба государственного комитета республики по чрезвычайным ситуациям.

Метель © ИА REGNUM

Сообщается, что вечером 24 февраля спасатели Благовещенского района получили сообщение о том, что рыбакам, которые находятся на берегу реки Белая, нужна помощь.

Отмечается, что девять человек на четырех автомобилях отправились на рыбалку на р. Белая между населенными пунктами Куреч и Яблочный. Рыбаки не смогли сами вернуться домой из-за непогоды: дорогу сильно замело снегом.

Прибыв на место происшествия, спасатели эвакуировали пять человек, трое из них были переданы медикам (в связи с хроническими заболеваниями), ещё четыре рыбака от эвакуации отказались.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии четыре человека на автомобиле попали в снежный плен.