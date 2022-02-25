Горловка, ДНР, 25 февраля, 2022, 10:31 — ИА Регнум. При обстреле боевиками Украины Горловки в Донецкой Народной Республике (ДНР) один из снарядов попал в здание школы. Об этом 25 февраля сообщил мэр Горловки Иван Приходько в своем телеграм-канале

(сс) Ministry of Defense of Ukraine Обстрел

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"Ул. Соколовского, 15, школа № 50 — прямое попадание снаряда», — написал он в своем сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее бывший советник 45-го президента США Дональда Трампа по национальной безопасности, генерал в отставке Майкл Флинн заявил, что действия администрации президента СШАДжо Байдена привели к тому, что Россия начала «вторжение» на Украину.