Томск, 25 февраля, 2022, 10:29 — ИА Регнум. В Томске в 2022 году расселят более 1 тыс. жителей аварийных квартир по нацпроекту «Жильё и городская среда». Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе региональной администрации, будут расселены здания, признанные аварийными до 1 января 2017 года.

Томск

В прошлом году, как отмечается, было расселено 13,9 тыс. кв. метров жилья, где проживало 627 человек.

«Всего со старта нацпроекта в Томской области из аварийного жилья переехали более 2,3 тыс. человек в Томске, а также Томском, Асиновском, Каргасокском и Чаинском районах. Общая расселенная площадь составила 39,2 тыс. кв. м», — добавили в администрации.