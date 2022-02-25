Вашингтон, , 10:37 — REGNUM Американский рэпер Дензел Карри и британский исполнитель Slowthai (Тайрон Каймоне Фрэмптон) выпустили совместное видео Zatoichi. Премьера ролика состоялась на YouTube-канале Denzel Curry вечером 24 февраля.

Дензел Карри Скриншот YouTube

Новый клип выполнен в стилистике фильмов о японском персонаже Дзатоити. Режиссёром работы выступил Адриан Вильягомес.

Напомним, что в 2022 году состоится премьера нового альбома Дензела Карри под названием Melt My Eyez, See You Future. Будущая пластинка станет пятым полноформатным релизом для артиста.

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