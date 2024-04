Вашингтон, 25 февраля, 2022, 10:37 — ИА Регнум. Американский рэпер Дензел Карри и британский исполнитель Slowthai (Тайрон Каймоне Фрэмптон) выпустили совместное видео Zatoichi. Премьера ролика состоялась на YouTube-канале Denzel Curry вечером 24 февраля.

Скриншот YouTube Дензел Карри

Новый клип выполнен в стилистике фильмов о японском персонаже Дзатоити. Режиссёром работы выступил Адриан Вильягомес.

Напомним, что в 2022 году состоится премьера нового альбома Дензела Карри под названием Melt My Eyez, See You Future. Будущая пластинка станет пятым полноформатным релизом для артиста.