Новосибирск, 25 февраля, 2022, 10:29 — ИА Регнум. В Новосибирской области по данным на сегодня, 25 февраля, из-за коронавируса в инфекционные стационары госпитализированы 3717 пациентов, в том числе 124 ребёнка. Днём ранее — 3819 пациентов, в том числе 125 детей. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За прошедшие сутки было выявлено 4796 новых случаев заражения коронавирусом. За это же время 5377 человек выздоровели, 13 пациентов скончались. В реанимации находятся 335 человек, на ИВЛ — 46 пациентов.

Всего в регионе зарегистрировано 206 102 случая заражения коронавирусом (в том числе у 29 591 ребёнка), 92 922 человека выздоровели, умерли 4945 человек.